شروط بنك التسليف الجديدة قرض الزواج 1443 الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

شروط بنك التسليف الجديدة قرض الزواج 1443 حيث وضع بنك التسليف التابع للمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول علي قرض بمختلف الأغراض ومن ضمنهم قرض الزواج الذي يحتاج إليه الكثير من الشباب الراغبين في الزواج بشكل سريع ؛ وسوف نقوم اليوم من خلال المقال الحالي في السطور التالية بعرض كافة الشروط التي تتعلق بقروض بنك التسليف للزواج فتابعونا فيما يلي لمعرفة ماهي تلك الشروط علي موقع ثقفني.

شروط بنك التسليف الجديدة قرض الزواج 1443

يوجد عدة شروط في غاية الأهمية قام بنك التسليف بوضعها لكل مواطن سعودي يريد أن يستفيد من هذا القرض لكي يتزوج ؛ حيث إن البنك يسعى لوضع شروط وضوابط في كافة القروض والخدمات التي يقدمها للمواطنين لكي تخرج هذه الخِدْمَات للمواطنين بأفضل شكل ممكن؛ ومن هذه الشروط التي تم وضعها من قبل بنك التسليف لتسهيل طلب قرض الزواج ما يلي:

يجب أن يكون عقد الزواج قد تم اعتماده من المحكمة في المملكة العربية السعودية لكي يتم قديمة لبنك التسليف.

ضرورة عدم مرور عامين علي إمام عقد الزواج.

يجب أن لا يتخطى عمر كلاً من الزوج والزوجة عن أربعين عام.

في حالة أن كان يوجد زواج قبل ذلك أو طلاق يجب تقديم ما يثبت ذلك مع الأوراق.

ضرورة أن يكون من يتقدم لطلب الزواج يحمل الجنسية السعودية.

أما في حالة كان المتقدم لا يحمل الجنسية السعودية فيجب عليه أن يحصل علي موافقة مأخوذة من مجلس التعاون الخليجي.

الأوراق المطلوبة لقرض الزواج 1443

لكي يستطيع الشخص الحصول علي قرض الزواج يجب عليه أن يقوم بتوفير العديد من الأوراق والمستندات معه قبل ذلك لكي تكتمل كافة الإجراءات الخاصة بالقرض ؛ وتتمثل هذه الأوراق والمستندات فيما يلي:

ضرورة إحضار صورة من الهُوِيَّة الوطنية السُّعُودية في حالة أن كان المتقدم يجمل الجنسية السُّعُودية.

وفي حالة أن كان المتقدم لا يحمل الجنسية السُّعُودية يجب علي المتقدم إحضار صورة من رَقَم الإقامة.

تواجد رقم حساب الآيبان.

طريقة الحصول علي قرض الزواج 1443

في الفترة السابقة اتجهت كافة طرق التسجيل في كافة القروض والخدمات السُّعُودية إلي الشكل الإلكتروني بعد الأزمة التي اجتاحت العالم بما فيهم المملكة العربية السُّعُودية من انتشار وباء خطير أجبر كافة المواطنين بالجلوس في منازلهم والتعامل في كافة الأمور بشكل إلكتروني فقط ؛ لذلك فإن التسجيل للحصول علي قرض الزواج سوف يتم عن طريق الإنترنت من خلال الخطوات التالية: