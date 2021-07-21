ما هي البطاقة الرقمية من الراجحي ؟ هل تبحث عن بديل آمن وسريع في أيام وعروض المواسم والجمعة السوداء؟ أصدر مصرف الراجحي خلال أوائل أيام العام بطاقات مصرف الراجحي للاستخدام في خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الإنترنت في التسوق الرقمي، وتتميز بطاقة الراجحي بسرعة وسهولة الاستخراج كما سنتعرف.

ما هي البطاقة الرقمية من الراجحي

قام بنك الراجحي السعودي بتوفير بطاقة رقـمية لعملائه في المملكة العربية السعودية، لكي يستمتعوا بعملية شراء من منزلهم، آمنة وسهلة من خلال التسوق الإلكتـروني عن طريق الإنـترنت من جميع أنحاء العالم.

ما عليك إلا استخراج بطاقة مصرف الراجحي من قبل الراجحي بالطريقة التي سنتعرف عليها وبدء عملية الـشراء.

كما تقدم الكثير من المزايا الأخرى، والتي سنقوم بذكرها في باقي المقال، لذا تعد هذه البطاقة من أفضل البطاقات التي تستهدف هذا الاستخدام من كل البنوك.

تنافس بطاقتنا بطاقة بنك الرياض في المميزات واستهداف نفس الاستخدام.

بعد أن جاوبنا على سؤال المواطنين “ما هي البطاقة الرقمية من الراجحي” في المملكة العربية السعودية، بدأوا بالتساؤل عن الفائدة من الحصول عليها.

لذا إليك العديد من الفوائد المميزة من امتلاك البطاقة الرقمية على النحو التالي:

يمكنك الحصول على استرداد نقدي من خلال عملية الشراء الإلكترونية الأولى، والتي تمكنك من استرداد النقود بقيمة 100 %.

لديك فرصة في الحصول على جائزة نقدية بقيمة 5000 ريال سعودي.

وجود أمان كامل في استخدام البطاقة في عملية الشراء حتى في حالة حدوث اختراق أمني لأي موقع قد أدخلت بيانات بطاقات مصرف الراجحي عليه فإنها منفصله عن الحساب عكس بطاقة فيزا.

إمكانية الاسترداد نقدي في كل إتمام عملية شراء إلكترونية بقيمة 50% لمدة شهر واحد فقط.

استخدامها في المتاجر العالمية عبر الإنترنت، وكذلك متجر أبل.

تستطيع استخدام البطاقة على مستوى العالم، وليس في المملكة فقط.

ستحصل عليها بشكل فوري وسريع، بعد تقديمك على الطلب مباشرة.

سهولة الاستخراج من خلال تطبيق الراجحي عبر الأنترنت، أو الذهاب إلى أقرب فرع لديك.

بعد أن تعرفت على مزايا البطاقة الرقمية ورسومها، وكنت تتساءل عن قيمة الاشتراك في البطاقة، فنحب استعلامك بأن بنك الراجحي قام بتحديد الـرسوم المالية الخاصة بالاشتراك، والتي تتمثل كما يلي:

يمكنك الاشتراك في بطاقة الراجحي الرقمية لمدة عام كامل من خلال تسديد رسوم مالية تبلغ “115” ريال سعودي.

أما قيمة رسوم تسوية المنازعات فتبلغ “50” ريال سعودي.

الرسوم الدولية تصل إلى قيمة 2.75 % (للاستخدام من داخل المملكة أيام التسوق).

أما إذا كنت ترغب في الحـصول على البطاقة الرقمية مسبقة الدفع المقدمة من البنك الراجحي، فيجب عليك القيام بالخطوات التالية:

أولاً لابد أن يكون لديك حساب جاري خاص بك لدي بنك الراجحي.

ثم قم بتفعيل الحساب في موقع أو تطبيق الراجحي.

ثم إلى توجه إلى حسابك.

ومنه اختر قسم البطاقات.

حدد البطاقة الرقمية.

قم بتقديم طلب للحصول على بطاقة تسوق

حدد الاسم الذي ترغب في ظهوره على بطاقتك.

ثم رقم الحساب.

بعد الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالبطاقة، قم بالنقر على كلمة “موافق”.

سيتم التواصل معك في رسالة نصية عبر رقم الجوال الخاص بك بها كود التفعيل.

أدخل الكود المرسل في الخانة المخصصة له.

لابد من الانتظار حتى يتم تفعيل بطاقة الراجحي الخاصة بك.

ثم قم بوضع النقود بها، حتى يمكنك بدء عملية الشراء.

بهذا أصبح لديك الآن بطاقة من مصرف الراجحي صالحة الاستخدام.

طريقة إلغاء البطاقة الرقمية من مصرف الراجحي

في حالة امتلاكك لبطاقة الراجحي، وكنت ترغب في إلغاء اشتراكك بها، فيمكنك عمل ذلك من خلال الخطوات التالية:

من خلال الاتصال برقم “920003344”.

قم بالنقر على رقم “3” حتى تتمكن من الدخول على بطاقات الائتمان.

ثم الضغط على رقم “4” لتحصل على خاصية إيقاف أو الاستبدال.

في حالة كنت ترغب في إيقاف بطاقتك، فقم بالنقر على رقم “1”.

بهذا تم إيقاف بطاقة الائـتـمان الخاصة بك.

وبهذا نكون قد تعرفنا على بطاقة مصرف الراجحي الإلكترونية بالكامل للاستخدام في أيام التسوق بشكل آمن عن البطاقات العادية فيزا.