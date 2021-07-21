كيفية استثمار المال في بنك الراجحي 1443-2021 في السعودية حيث أن بنك الراجحي يعد من اكبر وأضخم البنوك في المملكة العربية السُّعُودية التي تقدم الكثير من الخِدْمَات للمواطنين السعوديين؛ كما انه يحرص علي توفير كل ما هو في مصلحة المواطن وتقديم ما يمكن أن يساعدهم في تحسين المعيشة ، ومن الطرق التي يساعد فيها بنك الراجحي المواطن هو استثمار الأموال بأفضل شكل ممكن ؛ وفيما يلي علي موقع ثقفني سوف نعرض الطرق التي يمكن من خلالها استثمار المال في بنك الراجحي.

كيفية استثمار المال في بنك الراجحي

يوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها للشخص أن يقوم باستثمار أمواله عن طريق بنك الراجحي لتوظيفها بشكل صحيح والانتفاع بالأموال بأفضل طريقة تناسبه؛ ومن هذه الطرق ما يلي:

أن يقوم الشخص بفتح حساب استثماري في بنك الراجحي.

ومن الطرق الأخري هو القيام بشراء سبائك ذهب من بنك الراجحي.

ومن أكثر الطرق انتشاراً هو فتح حساب للادخار بعائد.

ويوجد أيضاً طريقة تداول الأسهم.

طريقة فتح حساب استثمار في بنك الراجحي

يقوم بنك الراجحي بتوفير حسابات استثمار لكل أصحاب رؤوس الأموال؛ حيث انه يقدم مجموعة من الحزم المختلفة التي تتوافق مع كل شخص وحسب المبلغ المتوفر ؛ كما يحب علي المستثمر أن يقوم بتحديد عدة نِقَاط تتمثل في الآتي:

من الضروري وضع بعض الأهداف التي يرغب العميل في تحقيقها من خلال استثماره في بنك الراجحي خلال مدة زمنية معينه.

من المفضل قبل القيام بفتح الحساب أن يقوم العميل أن يري كافة المعلومات التي تتعلق بكل حساب مصرفي يمكن الاشتراك به لكي تساعد العميل علي الاختيار الأمثل له.

من المفضل أن يخصص العميل بعض الأموال من حسابه تفادياً للظروف التي يمكن أن تحدث في أوقات غير متوقعة.

يجب مراقبة النفقات التي تأتي بشكل شهري والمتابعة بشكل مستمر.

طريقة شراء سبائك الذهب من بنك الراجحي

تعتبر من أفضل الطرق التي يمكن من خلالها استثمار الأموال لأصحاب رؤوس الأموال فيما يخص معرفة كيف استثمر فلوسي في بنك الراجحي هي شراء سبائك ذهب؛ ويمكن إتمام هذه العملية من خلال الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي عبر الرابط التالي: https://www.alrajhibank.com.sa/

ثانياً التوجه نحو الخزينة والقيام باختيار تجارة الذهب.

ثالثاً القيام بإدخال كافة البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم طلبها.

رابعاً يجب تأكيد أن الشخص لديه حساب بالفعل في بنك الراجحي.

خامساً القيام بتحديد مكان العمل.

سادساً يتم إدخال رمز التحقق بعدها يتم الضغط علي كلمة إرسال الطلب.

وبذلك تكون انتهت عملية طلب شراء سبائك ذهب من بنك الراجحي.

طريقة فتح حساب للادخار بعائد مصرف الراجحي

يوجد طريقة فتح حساب للادخار بعائد؛ وتعتبر من أكثر الطرق شهرة ومن أفضلهم أيضاً؛ ويمكن إتمام هذه العملية من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول علي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي عبر الرابط التالي: https://www.alrajhibank.com.sa/

بعدها يتم القيام بتسجيل الدخول لكي يتمكن العميل من فتح حساب توفير في المصرف.

ومن ثم يقون الشخص بالمتابعة مع البنك لتتم كافة الإجراءات الأخري.

بعد ذلك يتم تحويل 5٪ من الراتب الشهري الخاص بالعميل عن طريق حسابه.

ضرورة عدم الاقتراب من حساب التوفير الخاص بالعميل إلا في حالات الاضطرار ويتم إبلاغ البنك بذاك قبلها.

طريقة تداول الأسهم في بنك الراجحي

تعتبر طريقة تداول الأسهم (المتوافقة مع الشريعة الإسلامية غير المختلطة) من أسهل الطرق التي يمكن فيها استثمار الأموال؛ ويمكن ذلك من خلال الطريقة التالية التي تتم بطريقة مختلفة بعض الشيء عن ما سبق: