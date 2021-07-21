رابط موقع نتائج البكالوريا 2021 لاستخراج كشف نقاط نتائج بكالوريا عبر bac.onec.dz

رابط موقع نتائج البكالوريا 2021، نتائج البكالوريا دورة جوان 2021 الجزائر ساعات قليلة وتنشر عبر موقع نتائج شهادة البكالوريا 2021. في الوقت الذي تم تحديده سابقا من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر. ومن المقرر الاعلان عن النتائج رسميا يوم الخميس 22 جويلية 2021. بدا من الساعة الرابعة مساءا. وتعتبر نتائج الباك 2021 من اهم المراحل الدراسية فى الجزائر كونها من المراحل التي تعد بوابة الدخول للحياة الجامعية، لذا نلاحظ اهتمام كبير من قبل الطلاب واوليائهم وتزايد عمليات البحث على محرك جوجل للحصول على موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ومعرفة كيفية استخراج كشف نقاط نتائج بكالوريا وخطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 الجزائر برقم التسجيل bac.onec.dz.

رابط موقع نتائج البكالوريا 2021

حددت وزارة التربية الوطنية في الجزائر موعد اعلان نتائج شهادة البكالوريا 2021 ‘نتائج الباك” على بشكل رسمي بعد عيد الأضحى المبارك وبالضبط يوم الخميس الموافق 22 جويليلة 2021 ويكون اعلان النتائج عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات وموقع فضاء اولياء التلاميذ وفي السطر التالية سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2021 في الجزائر بمجرد الاعلان عنها.

طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر

علاوة على ذلك، نسعى دائما عبر موقع ثقفني الاخباري على تقديم لكل متابعينا الكرام في كافة القطر الجزائري خطوات الإستعلام عن نتائج الثالثة ثانوي البكالوريا والاستعلام عن نتيجة بكالوريا 2021 في الجزائر عبر رابط موقع نتائج البكالوريا 2021 وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.

يجب على الطالب كتابة رقم التسجيل الموجود في الاستدعاء

كتابة الرسقم السري أيضا موجود في استدعاء اجتياز شهادة البكالوريا

الاجابة على السؤال الافتراضي الذي يضعه الموقع.

واخيرا الضغط على عبارة استظهارالنتيجة، سوف تظهر نتيجة البكالوريا مباشرة مع كشف نقاط باك 2021.

وزارة التربية الوطنية

من اجل إعلان نتائج شهادة البكالوريا 2021، زار الأستاذ عبد الحكيم بلعابد وزير التربية والتعليم في الجزائر ، يوم الثلاثاء 20 جويلية 2021، مركز الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المتخصص في نشر واعلان نتائج شهادة البكالوريا 2021 وطبع كشوف النقاط والشهادات النهائية للناجحين. وشكر وزير التربية الفريق القائم على إجراء المداولات من اجل نشر النتائج على رابط موقع نتائج البكالوريا 2021.