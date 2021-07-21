كورونا فى بريطانيا.. ارتفاع الإصابات لأكثر من 40%

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة البريطانية فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات بمرض "كوفيد 19"، وصلت إلى خمسة ملايين و519 ألفًا و602 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 128 ألفًا و823 حالة. وتفيد هذه الأرقام بأن بريطانيا شهدت ارتفاعا فى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 40.7% خلال الأسبوع الماضى مقارنة مع الأسبوع الأسبق.

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