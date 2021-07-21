احتجاجات إيران .. مقتل شرطى وإصابة آخر فى هجوم لـ مجهولين

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة منذ 6 أيام على خلفية قضية أزمة مياه فى المحافظات الجنوبية، والتى أدت إلى سقوط قتيلين فى وقت سابق.
وحسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم"، فقد عينت الحكومة لجنة تتألف من عدد من نواب الوزرات المرتبطة بهذا الشأن وأرسلتهم إلى المناطق المتوترة للوقوف على الأوضاع، كما تم تخصيص مبالغ لمعالجة الأزمة
من جهته، كلف رئيس السلطة القضائية الجديد، مدعى عام خوزستان بمتابعة الأزمة ومحاسبة المقصرين.
ونقلت مصادر إعلامية، أن خدمة الإنترنت فى بعض مناطق الاحتجاجات تعرضت للقطع أو الخلل الجزئى، فيما لم يصدر أى تعليق رسمى من وزارة الاتصالات الإيرانية.
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