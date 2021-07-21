أمريكا الأكثر تضررا.. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 191 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وقالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فى بيان لها، إن أكثر من 191.44 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و268 ألفًا و716 حالة.
وأوضحت جامعة "جونز هوبكنز" أنه ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية فى مقدمة الدول الأكثر تضررًا بالجائحة من ناحية عدد الإصابات والوفيات، تليها الهند فى المركز الثانى، ثم البرازيل وروسيا فى المركزين الثالث والرابع على التوالى.
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