روسيا: سنتبع نهجا يتوافق مع مصالحنا حول معاهدة السماوات المفتوحة

جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف- خلال مؤتمر الدول الأطراف فى المعاهدة، إنه "لو كانت الأطراف الأخرى مهتمة بالفعل ببقاء روسيا فى المعاهدة، لكانت تصرفاتها مختلفة".
وأضاف أن الرهان على خضوع روسيا للضغط فشل سابقا وسيفشل الآن أيضا، ونحن سنتبع نهجنا بشأن المعاهدة يتوافق مع مصالحنا الوطنية ومصالح حلفائنا.
وتابع ريابكوف أن روسيا ستلتزم بالمعاهدة بشكل كامل حتى 18 ديسمبر المقبل، اليوم الأخير من مدة عضويتها فى المعاهدة.
يذكر أن قرار انسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة دخل حيز التنفيذ يوم 18 يونيو الماضى، وستنتهى صلاحيات والتزامات روسيا بموجب المعاهدة نهائيا فى 18 ديسمبر المقبل.
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