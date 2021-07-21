فيضانات رومانيا .. تدمير 190 منزلا ومصرع شخصين وإجلاء 80 آخرين

جدة - نرمين السيد - وأشار، فى بيان له، إلى أن الظروف الجوية الطارئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى طالت أكثر من نصف أراضى البلاد، ازدادت قسوة.
ولفت وزير الداخلية الرومانى، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، إلى أنه فى مختلف أنحاء البلاد دمرت الفيضانات أكثر من 190 منزلا، وتم إجلاء أكثر من 80 شخصا، وفى كثير من المناطق يتوقع استمرار الظروف الجوية السيئة.
جدير بالذكر، أن الفيضانات ضربت عددا من البلدان الأوروبية فى الفترة الأخير، وتضررت جراءها ألمانيا وبلجيكا بشدة.
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