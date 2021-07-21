الحرائق تجتاح غابات ولاية أوريجون الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال المركز فى إحصاءات أصدرها اليوم الأربعاء، إن رجال الإطفاء الأمريكيين المدعومين بوحدات من الحرس الوطنى لا يزالون يحاولون محاصرة النيران لمنع اتساع نطاقها الذى بلغ حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء - 380 ألف ميل مربع حيث أتت النيران على الأخضر واليابس فيها وكستها بالسواد الناتج عن تفحم الأشجار. يذكر أن حرائق الغابات دمرت نحو 4.3 مليون فدان فى أنحاء الولايات المتحدة، منذ عامين، وهى مساحة أكبر من متوسط المساحة المدمرة فى الفترة ذاتها على مدى العقد الماضى والتى لم تتجاوز 3.7 مليون فدان.

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