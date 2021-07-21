الرئيس الصينى يطالب بإعطاء الأولوية لسلامة الشعب خلال الوقاية من الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة الأنباء الصينية، أدلى شى بهذه التصريحات خلال تعليمات هامة بعد أن اجتاحت الأمطار الغزيرة المتواصلة مناطق تضم مقاطعة خنان بوسط الصين، ما تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وكانت مدينة تشنجتشو الصينية، قد شهدت سلسلة عواصف مطرية نادرة وغزيرة، مما تسبّب بتراكم المياه فى المترو، الأمر الذى أسفر عن مصرع 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح.