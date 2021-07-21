روسيا تسجل 23704 إصابات جديدة بكورونا و783 وفاة

سجلت روسيا، الأربعاء، 23704 إصابات جديدة بكوفيد-19، منها 3254 حالة في موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة خلال الجائحة إلى 6 ملايين و30240.

كما سجلت البلاد 783 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 150705.

وتقول وكالة الإحصاءات الاتحادية، التي تجري إحصاء منفصلا، إن روسيا سجلت نحو 290 ألف وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19 بين أبريل/ نيسان 2020 ومايو/ أيار 2021.