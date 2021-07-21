موعد مباراة جلاتا سراي وايندهوفن والقنوات المفتوحة الناقلة

مباراة جلاتا سراي وايندهوفن الهولندي في تصفيات دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب فيليبس مساء اليوم الأربعاء مباراة جلاتا سراي التركي وايندهوفن الهولندي في إطار منافسات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذه المباراة، والتي ينتظرها العديد من جماهير كرة القدم في كافة الأنحاء.

مباراة جلاتا سراي وايندهوفن

وتكمن جماهيرية مباراة جلاتا سراي اليوم ضد ايندهوفن الهولندي في أنه سيكون على رأس تشكيل الفريق التركي المهاجم المصري مصطفى محمد، والذي انتقل إلى صفوف الفريق التركي قادماً من الزمالك على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي، حيث يتطلع الدولي المصري أن يشارك رفقة فريقه في منافسات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى في مباراة الإياب، حيث سيلعب الفريقان على ملعب جلاتا سراي يوم الثلاثاء القادم، في المباراة التي ستحدد المتأهل للدور الثالث والأخير من التصفيات التمهيدية والمؤهلة إلى دوري المجموعات من البطولة الأقوى عالمياً على صعيد الأندية.

وسيتمكن الفريق الفائز من مجموع المباراتين من التأهل للمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات التمهيدية المؤهلة لنهائيات دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون الفريق المتأهل سيحظى بالمشاركة مع كبار أندية أوروبا في دوري المجموعات، وهو بالطبع مايطمح فيه لاعبي الفريقين.

موعد مباراة جلاتا سراي وايندهوفن

ومن المقرر أن تقام مباراة جلاتا سراي وايندهوفن مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليو 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة جلاتا سراي وايندهوفن الهولندي

وقد أعلنت قناة الشارقة الرياضية عن نقلها لأحداث مباراة ايندهوفن الهولندي وجلاتا سراي التركي على الهواء مباشرة مساء اليوم في ذهاب الدور الثاني من التصفيات التمهيدية المؤهلة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022.

كما قامت قناة On Time Sports بالاعلان عن نقلها لمباراة جلاتا سراي اليوم ضد ايندهوفن في مرحلة التصفيات للدور التمهيدي الثاني والتي تؤهل إلى الدور الثالث والأخير من التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.