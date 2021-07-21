إقالة وزير الصحة التونسى بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء التونسى هشام مشيشى، إقالة وزير الصحة فوزى مهدى من منصبه وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسى وزيرا للصحة بالنيابة، وذلك بعد فشله فى إدارة أزمة فيروس كورونا فى البلاد.





وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت أنه تقرر تعليق حملة الأبواب المفتوحة للتلقيح فى انتظار استئنافها فى أفضل الآجال وذلك تجنبا لما تمت ملاحظته من إكتظاظ وإخلال بالبروتوكولات الصحية فى اليوم الأول من عيد الاأضحى، بعد أن كانت قررت فتح أبواب مراكز التطعيم أيام العيد لكل من تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة، إلا أنها قامت بتخصيص عدد قليل من المراكز للتطعيم.

ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، أن بلاده فى حالة حرب للتصدى لجائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وهو ما يقتضى مضاعفة المجهودات وتقديم التضحيات من الجميع.

ودعا رئيس الحكومة التونسية، الطواقم الطبية إلى إلغاء كافة العطل السنوية والبقاء فى حالة استعداد دائمة لإنقاذ أرواح التونسيين خلال هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد.