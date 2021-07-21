الجيش الصينى يفجر سدًا لإيقاف خطر الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وأتت هذه الخطوة القاسية بعد وفاة ما لا يقل عن 12 شخصا فى فيضانات شديدة فى مدينة تشنجتشو عاصمة المقاطعة. وحاصرت مياه الفيضانات الكثيرين فى نظام مترو الأنفاق، وتركوا عالقين فى المدارس والشقق والمكاتب. وتعطلت وسائل النقل والحياة العملية فى أنحاء المقاطعة، حيث حولت السيول الناجمة عن الأمطار الشوارع إلى أنهار تتدفق بسرعة، واكتسحت السيارات وارتفعت إلى منازل الناس.

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