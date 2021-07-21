«اليونسكو» تحذف مرفأ ليفربول من لائحة التراث العالمى

جدة - نرمين السيد - وفى اجتماع لجنة التراث فى الصين، شاركت 21 دولة بما فى ذلك جواتيمالا ومالى وقرغيزستان فى تصويت لتقرير مصير الواجهة البحرية للمدينة. وصوتت 13 دولة لصالح حذف مرفأ مدينة ليفربول البريطانية من القائمة، بينما صوتت خمس دول ضدها. وقال مسؤولو اليونسكو فى تقرير أوصى بالحذف من القائمة إن حكومة المملكة المتحدة فشلت فى "الوفاء بالتزاماتها" لحماية الموقع والحفاظ عليه.

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