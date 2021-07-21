الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين بالعراق 2021 وخطوات التعديل وإرفاق البطاقة الوطنية من الهاتف

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين بالعراق 2021 هي منحة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الموطنين العراقيين، وتشمل المنحة جميع المواطنين العراقيين الذين لا يقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، وهي مبادرة الهدف منها مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والشباب على الحصول على مسكن ملائم، وتتضمن المنحة جميع المحافظات بالعراق.

الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي

نشرت وزارة الإعمار والإسكان العراقية على موقعها الإلكتروني أن التسجيل للحصول على قطعة أرض سكنية، من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي على منصة 2021 dari.iq الإلكترونية، مؤكدة أنه يجب التأكد من البيانات والمعلومات التي يتم تسجيلها في الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين بالعراق.

تنبيهات وزارة الإعمار والإسكان العراقية بشأن توزيع قطع الأراضي السكنية

نشرت منصة داري على بوابتها الإلكترونية طريقة إرفاق صورة البطاقة الهوية الوطنية للوجهين من على الهاتف المحمول، من خلال فتح المنصة الإلكترونية بالخطوات التالية: فتح منصة https://dari.iq. تأكيد رقم الهاتف المحمول. تعبئة البيانات المطلوبة. فتح صورة البطاقة الوطنية. اختيار choose file وهي تعني إرفاق ملفات كما هو موضح بالصورة. يفتح ذاكرة الهاتف المحمول ويتم اختيار الوجهين معاً من صورة البطاقة الوطنية. الضغط على التالي واستكمال تعبئة البيانات المطلوبة.

كيف يمكن التعديل في الاستمارة؟

من الممكن أن يحدث أي خطأ عند كتابة البيانات ويحتاج المواطن في هذه الحالة إلى التعديل على المعلومات والبيانات التي أخطأ فيها، وهو أمراً متاح في الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي عن طريق الخطوات الآتية: