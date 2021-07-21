ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين إلى 25 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أجلت السطات الصينية ما يقرب من 100 ألف من سكان مدينة تشنجتشو، فيما شارك ما يزيد على ستة آلاف من رجال الإطفاء والعسكريين فى عمليات الإنقاذ.

كما أعلنت سلطات مطار المدينة تأجيل الرحلات الجوية حتى يوم الأربعاء.