جدة - نرمين السيد - وكان اليونسكو، قد أعلن فى تقرير له أنه أوصى بحذف المرفأ من القائمة، وأن حكومة المملكة المتحدة فشلت فى "الوفاء بالتزاماتها" لحماية الموقع والحفاظ عليه.
ومواقع التراث العالمى هى معالم تقوم لجنة التراث العالمى فى اليونسكو بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية الذى تديره اليونسكو.
وهذه المعالم قد تكون طبيعية كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان كالبنايات والمدن، وقد تكون مختلطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: محبطون بعد قرار اليونسكو بإزالة مرفأ ليفربول من التراث العالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.