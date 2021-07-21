http dari iq رابط الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي السكنية 2021 بالعراق خطوات التسجيل وتعديل الخطأ

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محمد سياف - ابو ظبي - http dari iq الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي السكنية في العراق هي إحدى المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الإعمار والإسكان العراقية لمنح المواطنين العراقيين قطع أراضي سكنية في كافة محافظات العراق، بحسب التوجيهات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والذي أعلن عن طرح 500 ألف قطعة أرض موزعة في محافظات العراق ليستفيد منها جميع أبناء العراق، ليكون لهم سكن خاص ومساعدتهم على بناء حياة جديدة.

http dari iq الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي السكنية

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المحافظين باستحداث مدن جديدة والعمل على توصيل الخدمات الأساسية لها، لمساعدة المواطنين على بناء الأراضي السكنية، لافتاً إلى أن الأراضي السكنية ستمنح للمواطنين العراقيين الذين يرغبون في الحصول إلى إحدى قطع الأراضي بالعراق على أن يقسط ثمنها من 15 إلى 20 عاماً، مؤكداً أن أبناء الشهداء وأصحاب الرعاية الاجتماعية والأرامل والمطلقات الذين لهم أطفال وذو الدخل المحدود وأصحاب الإعاقات لهم الأولوية في الحصول على قطع أراضي سكنية. تنبيهات هامة يجب اتباعها عند تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي السكنية وقال الكاظمي أنه للتقديم للحصول على إحدى قطع الأراضي السكنية لابد من التسجيل على بوابة dari iq 2021 الإلكترونية، وأنه لا يوجد تقديم يدوي أو ورقي، وأن الهدف من ذلك هو إقرار العدل والشفافية والبعد التام عن المحسوبية، لافتاً إلى أنه يتابع التسجيل على المنصة عن طريق الخبراء الفنيين المسؤولين عن البوابة الإلكترونية، ونشرت عدة تنبيهات على بوابة داري الإلكترونية عند تسجيل الاستمارة وهي: تأكيد رقم الهاتف المحمول. مراجعة البيانات والمعلومات المسجلة. لا يجوز التسجيل أكثر من مرة على المنصة. تسجيل أي معلومة مخالفة للحقيقة يعرض مسجلها للمسائلة القانونية. يجب ألا يكون المتقدم حصل على أي قطع أراضي سابقة من وزارة الإعمار والإسكان العراقية.

خطوات التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي السكنية http dari iq

يجب الحذر دائماً عند تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي السكنية بالعراق فإن أي معلومة يتم وضعها بطريق الخطأ يمكنها أن تسبب في ضياع فرصة الحصول على إحدى قطع الأراضي السكنية من وزارة الإعمار والإسكان على أن هناك طريق للتعديل في الاستمارة قبل مراجعتها من قبل اللجنة المكلفة بفحص الطلبات أما عن خطوات التسجيل فهي:

الدخول إلى منصة dari iq . الضغط على موافق. كتابة رقم الهاتف المحمول. تسجيل رمز التأكيد المرسل على الهاتف المحمول. تسجيل البيانات الشخصية. تسجيل المعلومات من المستمسكات الثبوتية. رفع البطاقة الوطنية. تسجيل المعلومات الشخصية. مراجعة البيانات والمعلومات قبل الضغط على إرسال.

لتعديل المعلومات والبيانات في الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين

قالت وزارة الإعمار والإسكان أنه يمكن التعديل على الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي من خلال رابط إلكتروني ورقم الهاتف المحمول ويمكن إتباع الخطوات التالية :