قيس سعيد: جمع التونسيين يوم عيد الأضحى للتطعيم جريمة سياسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف قيس سعيد، وفقا لتصريحات صحفية لقناة "العربية" الإخبارية، أن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية. وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت أنه تقرر تعليق حملة الأبواب المفتوحة للتلقيح فى انتظار استئنافها فى أفضل الآجال وذلك تجنبا لما تمت ملاحظته من إكتظاظ وإخلال بالبروتوكولات الصحية فى اليوم الأول من عيد الأضحى، بعد أن كانت قررت فتح أبواب مراكز التطعيم أيام العيد لكل من تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة، إلا أنها قامت بتخصيص عدد قليل من المراكز للتطعيم.

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