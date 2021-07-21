الأمن الإيرانى يشن حملة اعتقالات واسعة فى الأحواز

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أرسل الجيش الإيرانى، صهاريج مياه إلى الأحواز فى محاولة لاحتواء الاحتجاجات التى تشهدها المحافظة بسبب انقطاع المياه وتحويل مجرى الأنهار. وتشهد منطقة الأحواز منذ نحو أسبوع احتجاجات على نقص المياه، تخللها مصادمات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المحتجين. كما قُتل ضابط فى الشرطة الإيرانية خلال هذه الصدامات، وفق الإعلام الرسمى.

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