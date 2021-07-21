نظام نور واعتماد نتائج النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات، قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية باعتماد النتائج التي تخص إجراءات النقل الخارجي، وقامت الوزارة بدعوة جميع المتقدمين على النقل الداخلي، والمنقولين خارجياً إلى الدخول على حساباتهم في نظام نور، لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه 13 / 12 1442، وكانت وزارة التعليم بالمملكة أعلنت عن نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات، وذلك لسد الاحتياج التعليمي.

رابط نظام نور لمراجعة رغبات النقل الداخلي 1442:

للدخول إلى رابط نظام نور ومراجعة جميع الرغبات الخاصة بالنقل الداخلي 1442، اتبع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على الحساب الرسمي لنظام نور.

ثم تسجيل جميع بيانات المعلم عبر حساب المعلم.

ثم بعد ذلك قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

بعدها قم بتسجيل الدخول إلى خدمات شؤون المعلمين.

في النهاية قم بالاستفسار عن حركة النقل الخارجي.

الإعلان عن نتائج التحويل الخارجي 1442 إلكترونياً:

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بالتأكيد على موقع تويتر من خلال بيان رسمي لها، أن النتائج متاحة إلكترونيًا من خلال نظام نور الإلكتروني، وكذلك تقديم التظلمات على هذه النتيجة من خلال نفس الرابط، وفي ظل حرص الوزارة على توفير الوقت والجهد على المعلمين، للاستفسار عن نتائج حركة النقل، يعتبر توفر النتائج إلكترونياً مكملاً لسياسة الدولة في التحول الرقمي لجميع للخدمات المختلفة المقدمة في العديد من الوزارات.

اعتماد نتائج حركة النقل الخارجي 1442:

تم الموافقة من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة، على اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي التي أعلنتها قبل أيام، وذلك يوم السبت 7 ذو الحجة 1442، كما شددت الوزارة على ضرورة الدخول إلى رابط نظام نور، وذلك لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 ذو الحجة 1442.

الموعد النهائي لتقديم التظلمات على حركة النقل الخارجي 1442:

وبحسب ما تم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة، وذلك من خلال الحساب الرسمي للوزارة على موقع تويتر في بيان رسمي للمتحدثة الرسمية للوزارة “ابتسام الشهري”، يفيد البيان بأنه قد تم إجراء تعديلات جديدة على مواعيد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي 1442، وتقديم التظلمات تم تحديده يوم 28 ذي القعدة للتظلم من حركة النقل الخارجي 1442، وسوف يتم تقديم التظلم إلكترونيًا من خلال نظام نور الإلكتروني.