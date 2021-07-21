اظهار نتائج البكالوريا 2021 عبر الهاتف النقال وموقع فضاء أولياء التلاميذ

اظهار نتائج البكالوريا 2021 لجميع المترشحين المتمدرسين والذي سيتم عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، حيث أصدرت وزارة التربية الوطنية بياناً أكدت خلاله أنه سيتم الإعلان عن نتيجة شهادة البكالوريا بالنسبة لكل طلاب الثانوية العامة في الجزائر وكذلك قوائم التلاميذ الذين حالفهم الحظ، وسيكون تاريخ اعلان نتائج البكالوريا يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر يوليو كما أكدت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم علي الفيس بوك أن موعد اعلان شهادة البكالوريا الساعة الرابعة مساء من خلال مؤتمر صحفي سيعقده وزارة التربية وسيتم إعلان أوائل الطلاب.

إعلان نتائج البكالوريا عبر الهاتف النقال

جميع الطلاب الذين يواجهون صعوبة في الدخول الي الانترنت، أو دخول موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي، حيث يجد الالاف من الطلاب صعوبة في دخول موقع الديوان العام للامتحانات والمسابقات أو عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ نظراً للتزاحم الكثيف علي الموقع من الجميع لذلك يمكن الحصول علي نتائج شهادة البكالوريا عبر شركات الاتصالات الجزائرية موبيليس و اوريدو وجيزي ويتم الاطلاع علي نتائج البكالوريا بالخطوات الاتية:

يقوم المترشح بتشكيل رقم #567* من أى هاتف نقال حيث يقوم التلميذ بطلب الرقم

ثم ادخال رقم التسجيل

وبعد ذلك ادخال الرقم السري

وسوف يعرف الطالب نتيجته بمجرد أن يتم اعتمادها رسمياً من وزير التعليم.

طريقة دخول موقع فضاء أولياء التلاميذ

نقدم طريقة دخول موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 الجزائر وخطوات تفعيل حساب ولي أمر الطالب أو الطالبة من خلال الدخول على هذاواتباع الخطوات التالية حتى يتمكن من التعامل مع هذه القاعدة المعلوماتية للحصول على نتائج الامتحانات بسهولة للفصل الدراسي الأول والنهائي أيضاً.