الصاروخ انفجر – مي عمر مع جوزها في البحر كلها دلع

بيروت - ثريا شاهين - نشر المخرج محمد سامي صورة له برفقة زوجته الفنانة مي عمر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر المخرج محمد سامي برفقة مي عمر على أحد الشواطئ وعلق قائلا: “برفقة لولو”.

كان أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “نسل الأغراب” والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

نهاية مسلسل “لؤلؤ”

وكشفت الفنانة مي عمر، عن رأيها في نهاية مسلسل “لؤلؤ”، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرا عبر قناة ON، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”، عبر قناة cbc، أنها بكت بسبب نهاية المسلسل لأنها كانت تتمنى أن تكون سعيدة، قائلة: “نهاية حقيقية للأسف، بس أنا اتضايقت أوي وعيطت وكان نفسي تبقى نهاية سعيدة، لأنه مينفعش شخصية بنقاء مجدي وتبقى دي نهايته”.

