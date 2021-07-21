أستراليا تفرض إجراءات العزل الصحى على مدينة جديدة

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "يورونيوز" الاخبارية، فأن 14 مليونا من أصل 25 مليون مواطن أسترالى فرض عليهم إجراءات العزل الصحى فى البلاد حتى الآن. وكانت السلطات الأسترالية قد فرضت الحجر الصحى على ولاية "ساوث أستراليا" و"فيكتوريا" وسيدنى فى "نيو ساوث ويلز". يذكر أن أستراليا تعانى من وتيرة بطيئة للتطعيم ضد فيروس كورونا، مما جعلها عرضة لتفشى متحور "دلتا".

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