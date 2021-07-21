عاجل .. تحطم طائرة كينية بالقرب من الحدود الصومالية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الهيئة جيلبرت كياب، إن الطائرة التابعة لشرطة سكاى وورد إكسبرس الكينية الخاصة، والتى كان على متنها 45 راكباً متجهين لحضور مراسم جنازة فى مانديرا الجنوبية، تحطمت خلال هبوطها فى مهبط طائرات قيد الإنشاء فى بلدة بورو هاتشى المجاورة لمدينة الواك، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى إصابات.

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