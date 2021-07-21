موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2021 والاستعلام عبر موقع نتائج التوجيهي

في الآونة الخير احتل محركات البحث في الأردن موعد نتائج التوجيهي 2021 وهذا البحث من قبل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في الأردن وذلك بعد انتهاء اختبارات التوجيهي، ولقد قامت وزاره التربية في الأردن بإصدار الموعد النهائي لظهور نتائج التوجيهي، وفي يوم الخميس 15 تموز 2021 قد انتهي الطلبة والطالبات من أداء اختبارات التوجيهي، وقد بدأ الطلاب بتأدية هذه الاختبارات منذ يوم الخميس 24 حيزران 2021، وقد قاموا الطلاب بتأدية الاختبارات هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية والاحترازية بسبب انتشار وباء كوفيد 19

وكان عامي 2020-2021 الأصعب علي طلاب التوجيهية في الأردن بسبب انه تم غلق المراكز التعليمية وكان عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات التوجيهية في الأردن حوالي 207 ألف طالب وطالبه، وهذا يعني أن يوجد العديد من الطلبة ينتظرون نتائجهم مع العلم أن هذه المرحلة من المراحل المهمة، لان هذه المرحلة تحدد وبشكل كبير التخصص الذي سوف يدرس فيه الطلبة في المرحلة الجامعية وسوف نتعرف في هذا الموضوع علي الموعد الرسمي لظهور النتائج وأيضا طريقه الاستعلام عنها.

الموعد الرسمي لظهور نتائج التوجيهي في الأردن 2021.

قد اعلن وزير التربية الأردني أن بعد انتهاء امتحانات التوجيهي سوف يتم تصحيح الأوراق مباشرة، وأيضا قال وزير التربية الأردني أن النتيجة سوف تظهر خلال ال4 أسابيع القادمة بعد الانتهاء من تأدية الامتحانات، وكان يوجد العديد من الشكاوى من قبل الطلاب وأيضا بعض المعلمين من صعوبة بعض الامتحانات، وقد جاءت بعض الاختبارات أصعب من المستوي المطلوب، وكان امتحان الفيزياء من ضمنهم ولكن قام الوزير بطمأنة الطلاب وأولياء الأمور وقد أشار إلي التصحيح وقال أن الأمور سوف تكون جيده وممتازه.

طريقه الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالأردن 2021.

يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج فور ظهورها عن طريق الموقع الإلكتروني “التوجيهي”، بدون الحاجة للذهاب إلي المدارس وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-