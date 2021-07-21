بالفيديو| كيفية الاطلاع علي نتائج البكالوريا bac.onec.dz 2021 سحب كشف نقاط الباك

تتابعون bac.onec.dz 2021 موقع اعلان نتائج البكالوريا الجزائر الديوان الوطني حيث تتزايد عمليات البحث بشكل دوري عن موعد اعلان نتائج البكالوريا الجزائرية إلكترونيا، وسنوافيكم بكافة التفاصيل التي يتم البحث عنها، وقد قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان عن موعد الاعلان عن نتائج البكالوريا 2021 وسنوافيكم به، كما نعرض لكم كيفية الاطلاع علي نتائج الباك من خلال الموقع الخاص بعلامات الطلاب bac.onec.dz 2021 فتابعونا.

موقع اعلان نتائج البكالوريا الجزائر

يتم الاطلاع علي نتائج البكالوريا 2021 الجزائر من خلال التوجه إلي موقع كشف نقاط الباك 2021 التابع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر bac.onec.dz 2021، والذي يقوم بعرض نتائج البكالوريا منذ سنوات طويلة للعديد من الدفعات بالثانوي الجزائري، وسنوافيكم بخطوات كشف نقاط الباك 2021.

التوجه إلي رابط كشف نقاط البكالوريا bac.onec.dz 2021.

كتابة رقم التسجيل في الخانة المخصصة له.

كتابة الرقم السري في الخانة المخصصة.

قم بالتأكد من رقم التسجيل حتي تحصل علي البيانات الصحيحة الخاصة بك.

قم بحل المسألة البسيطة في الخانة المخصصة لها.

النقر علي “استظهار النتيجة”.

كيفية الاطلاع علي نتائج البكالورياموعد كشف نقاط الباك

قامت المصادر الرسمية في وزارة التربية والتعليم بالإعلان أن نتائج شهادة البكالوريا ستكون بعد عيد الاضحي المبارك، وقد تم الإعلان أن نسبة النجاح في شهادة الباك في حدود 54 بالمئة وهو كما قيل في العديد من البرامج التلفزيونية علي لسان الوزارة بأنها ليست النسبة الرسمية بل ما صدر عن الوزارة حتي الآن، وهو أقل من العام الماضي والذي كان 55.3 بالمئة.

bac.onec.dz 2021

موعد الاعلان عن نتائج البكالوريا 2021

قد تم تأجيل إعلان نتائج شهادة البكالوريا بسبب عدم اكتمال اعمال التصحيح بالرغم من بدء الوزارة في تصحيح اوراق اجابات طلاب المترشحين لشهادة البكالوريا مبكرا هذا العام، وهذا حسب ما صدر عن امين عام مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية.

وحسب ما تم الإعلان عنه -ولم يتم ترسيمه- فإن موعد الاعلان عن نتائج البكالوريا 2021 سيكون يوم 22 جوليه بعد عيد الاضحي المبارك الذي بدأ يوم 20 جوليه الماضي، وقد دعي زبير روينة الطلاب إلي الاستمتاع بإجازة عيد الاضحي وعدم القلق بالنسبة للنتائج.

كيفية سحب كشف نقاط شهادة البكالوريا

ونحن ما نزال في انتظار إعلان نتائج البكالوريا دورة جوان 2021، والتي من المحتمل أن تظهر يوم الخميس 22 جولية حسب المصادر التي تحدثنا عنها في السطور الماضية، وننوه أنه اثناء ظهور كشف نقاط نتائج الباك 2021 يمكن أن يواجه الموقع بعض الاعطال الفنية نتيجة للضغط الشديد علي الموقع، فندعوك إلي عدم التوتر والانتظار حتي يتم التحميل بنجاح.