الرئيس التونسى: تجميع المواطنين لتلقى لقاح كورونا فى عيد الأضحى «جريمة»

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التونسى فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث"، اليوم الأربعاء، إن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية فى البلاد.

وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشى، قد أقال أمس، وزير الصحة فوزى المهدى على خلفية التدافع الذى حصل بمراكز التطعيم ضد كورونا وبعد فشله فى إدارة أزمة الوباء فى البلاد.

وكانت وزارة الصحة أعلنت فى وقت سابق، عن فتح أبواب مراكز التطعيم أيام عيد الأضحى لكل من تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة، إلا أنها قامت بتخصيص عدد قليل من المراكز للتطعيم.

يذكر أن الإقبال على تلقى اللقاح كان كثيرا وفاق كل التوقعات، فى حين لم توفر الوزارة العدد الكافى من جرعات اللقاح، وهو ما أدى إلى حدوث فوضى وتدافع وتزاحم أمام المراكز، تسبّب فى إصابة عدد من المواطنين بجروح وكسور، وعلى إثر ذلك، قرر المشيشى إقالة وزير الصحة فوزى المهدى وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسى وزيرا للصحة بالنيابة.