متى بداية دوام البنوك بعد عيد الأضحى 1442 في المملكة العربية السعودية ؟ بعد أن قامت وزارة العمل بالإعلان عن مدة عطلة العيد لجميع عاملي القطاع العام، وحيث أن هذه المدة تخص كل من حصل على إجازة كاملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله على جميع الأمة الإسلامية بخير، لذا في هذا المقال سوف نذكر متى يبدأ دوام البنوك بعد عطلة العيد.

دوام البنوك بعد عيد الأضحى 1442

بمنسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1442 في يوم 10 من ذي الحجة الموافق يوم الثلاثاء 20 يوليو لعام 2021.

تم تحديد موعد إجازة عيد الأضحى عام 1442 الخاصة بالقطاع العام والمعلن عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية.

وقد تم الإعلان عن مدة الإجازة من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة الإدارة المالية سامبا.

حيث ستصل إلى 10 أيام بداية من اليوم الخامس لشهر ذي الحجة الموافق يوم 15 من شهر يوليو، إلى أن تنتهي في يوم 13 من ذي الحجة الموافق يوم الجمعة 23 يوليو مع أخر أيام عيد الأضحى.

بالإضافة لأن يوم السبت من الإجازات الرسمية في المملكة، فهو أيضاً إجازة، لذا يبدأ دوام العمل بداية من يوم الأحد.

ويختلف موعد دوام البنوك ودوام القطاع الخاص كما سنتعرف.

إجازة البنوك في عيد الأضحى

يبدأ المواطنين في السعودية بالتساؤل عن مواعيد دوام عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 1442، لذا وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل، أن عطلة ال 10 أيام تشمل البنوك والعاملين في القطاع العام والخاص.

والتي تبدأ من يوم 5 من ذي الحجة الموافق 15 يوليو وتنتهي في يوم السبت 14 ذي الحجة الموافق 24 يوليو.

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متى بداية دوام البنوك بعد عيد الأضحى 1442

الآن سوف نقوم بذكر متى سيبدأ دوام البنوك بعد عيد الأضحى 1442 على النحو التالي:

مواعيد بداية عودة دوام كلا من القطاع العام والخاص والبنوك في المملكة العربية السعودية ستبدأ من يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021، المقابل من ذي الحجة يوم 15، بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى.

ساعات العمل: ستكون جميع فروع البنوك في المملكة العربية السعودية متاحة لاستقبال عملائها بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، في مواقيت العمل المعتادة، والتي تبدأ من الساعة ال 9.30 صباحاً وحتى الساعة ال 4.30 بعد العصر.

هكذا نكون قد ذكرنا متى مواعيد إجازة أو عودة دوام البنوك بعد عيد الأضحى المبارك 1442، ومتى يمكن للعملاء زيارة البنوك بعد إجازة العيد، وكل عام وجميع الأمة العربية الإسلامية بخير.