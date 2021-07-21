“رابط مباشر” نتائج الباك الجزائر دورة 2021 عبر موقع bem.onec.dz وفضاء الأولياء

تم إعلان نتائج الباك الجزائر دورة 2021، نتائج شهادة البكالوريا بالجزائر الدورة الأولى بجميع المناطق بالجزائر من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ، الخميس 22 يوليو 2021 الساعة 16:00 وهو موقع خصصته وزارة التربية الوطنية ليتيح للطلبة ولأولياء أمورهم معرفة كل ما يخص العملية التعليمية ومعرفة النتائج واستخراج كشف النقاط والمعدل لكل طالب عن طريق التسجيل في الموقع.

نتائج الباك الجزائر دورة 2021

عبر موقع فضاء الأولياء يبحث العديد من التلاميذ عن نتائج الباك الجزائر دورة 2021، حيث انتهى الطلبة والطالبات من أداء اختبارات مرحلة نهاية التعليم المتوسط للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020-2021م ، ومنذ الانتهاء من أداء الاختبارات والطلبة وكذلك أولياء الأمور في انتظار الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا بقلق بالغ.

موقع فضاء أولياء التلاميذ

منصة إلكترونية يمكن للطلبة معرفة نتائج جميع المراحل التعليمية من خلالها عن طريق التسجيل بالبريد الإلكتروني وكلمة السر واليكم خطوات التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ، موقع ثروة للنتائج، لمعرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة 2021، وسيتم الإعلان عنها قريبا حيث اقترب انتهاء مرحلة التصحيح والتدقيق وتجميع الدرجات بجميع المواد الدراسية.

يمكن لأولياء الأمور التسجيل في موقع فضاء الأولياء من خلال رابط التسجيل في موقع فضاء الأولياء.

إذا لم يكن لك حساب من قبل اضغط على عبارة تسجيل جديد.

أكتب البريد الإلكتروني في المكان المخصص له واكتب الرقم السري ويجب اختيار رقم سرى سهل يمكنك تذكره دائما.

كيفية التسجيل في الموقعإعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط

وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية بيان بخصوص نتيجة شهادة التعليم المتوسط الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021م، وهو إعلان نتائج البيام في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم 4 جويلية 2021، وكما أشار البيان إلى أن إعلان النتائج سيكون من خلال

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وموقع فضاء أولياء التلاميذ https://tharwa.education.gov.dz/

وقد تابعنا معكم بشغف إعلان نتائج السانكيام، نتائج شهادة التعليم الابتدائي دورة 2021 والتي انتظر إعلانها العديد من الطلبة والطالبات على مستوى جميع الجمهورية الديموقراطية الجزائرية، عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ وموقع وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، واليكم فيديو يوضح كيفية استخراج كشف النقاط للفصل الدراس الثاني وذلك من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ وخطوات استخراج المعدل بالتفصيل.

نتائج شهادة البكالوريا

يمكن للطلبة استخراج نتائج شهادة الباك الجزائر2021 عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات ورابط فضاء الأولياء الذي تم وضعه سابقا، وتم الإعلان السانكيام ونتائج البيام دورة 2021، عبر موقع فضاء الأولياء بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق امتحانات الطلبة والطالبات عبر مراكز التصحيح التي حددتها وزارة التربية الوطنية، وسيتم تفعيل رابط النتائج فور اعتماد نتيجة الباك بالجزائر.