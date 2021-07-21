كشف نقاط نتائج البكالوريا 2021 الجزائر موقع التربية الوطنية الوطني للامتحانات bac.onec.dz

نتائج البكالوريا 2021 الجزائر، باقي ساعات قليلة ويتم الإعلان الرسمي عن نتائج الباك 2021 الجزائر، فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عبر موقعها الرسمي، أن موعد الإعلان الخميس 22 جويلية في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر 16:00، مما يعني أنه باقي على الإعلان عدة ساعات قليلة، وهذا يفسر معدلات البحث المرتفعة الآن، من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث يزداد القلق والتوتر مع قرب الإعلان، ولكن أحب أطمئن الجميع فإن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح، وينتظر ما يقرب من 730 ألف طالب وطالبة النتيجة، عبر موقع وزارة التربية الوطنية education.gov.dz، ومنه إلى رابط نتائج البكالوريا 2021 الجزائر bac.onec.dz، مروراً عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onec.dz، ولذلك سوف تترقب أسرة موقع “ثقفني” المتميز ظهور نتائج البكالوريا 2021 الجزائر، وسوف نتابع الأمر لحظة بلحظة، حتى نبشركم بالنجاح ونُعلمكم بالنتائج، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية.

نتائج البكالوريا 2021 الجزائر

أدى ما يقرب من 730 ألف طالب وطالبة امتحانات شهادة البكالوريا، في جوٍ يسوده التوتر والقلق من قبل أولياء الأمور بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً، لكن وزارة التربية الوطنية قامت بكل ما يلزم للحفاظ على الطلاب من عدوى كورونا، حيث أنه شددت على تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية، من التباعد ولبس الكمامات والقفزات واستخدام الكحول المطهر، حتى تخرج الامتحانات بسلام وأمان دون أن يصاب أحد بأذى، وهو ما حدث بالفعل فقد نجحت وزارة التربية في تخطي أزمة كورونا بنجاح، فقد وفرت الوزارة الكثير من المنصات التعليمية وكذلك المواقع الإلكترونية، لرفع نتائج البكالوريا 2021 عليها وباقي النتائج، دون الحاجة إلى الذهاب لمقار المؤسسات التعليمية، والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار:

طريقة استخراج النتيجة برقم التسجيل

2- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:

الدخول على موقع فضاء الأولياء “ثروة”.

عن طريق إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت عبر جميع المؤسسات التعليمية التي اجتاز طلابها الامتحان.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2021

كما أعلنت وزارة التربية الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي فسوف يتم عقد مؤتمر صحفي، الخميس 22 جويلية في تمام الساعة الرابعة عصراً 16:00، للإعلان عن النتيجة، وقد وجهت وزارة التربية الوطنية الشكر لكل المؤسسات التي ساهمت بنجاح الامتحانات.