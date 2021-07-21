أهم تفاصيل الدراسة في كندا للطلاب العرب 2021 وأهم الجامعات الكندية 2022

الدراسة في كندا للطلاب العرب 2021 تعتبر دولة كندا من أنجح وأشهر الدول في العالم في مجال التعليم والجامعات المختلفة التي تضم كافة التخصصات، ونجد أن الكثير من الطلاب العرب يرغبون في الانضمام للدراسة في الجامعات الكندية عقب الانتهاء من شهادة الثانوية العامة، وذلك للمميزات العديدة التي تضمها الدراسة في كندا من أحدث التقنيات في الدراسة وغيرها من المميزات، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال أهم التفاصيل الخاصة بالدراسة في كندا للطلاب العرب للعام الدراسي الجديد 2021 وأهم مميزات التعليم في كندا العرب.

الدراسة في كندا للطلاب العرب 2021

تقوم الجامعات الكندية المختلفة بشكل سنوي استقبال الكثير من الطلاب العرب للدراسة في الجامعات الكندية في الكثير من المجالات المختلفة، فنجد ان الجامعات الكندية تقدم الكثير من انظمة التعليم المميزة والمتطورة، حيث نجد أن الدراسة للعرب في الجامعات الكندية لها الكثير من المميزات ومن أهمها ما يلي.

الدراسة في الجامعات الكندية تعمل على تنمية وتطوير مهارات الطالب في اللغة الانجليزية.

توفر فرصة كبيرة للطلاب في الحصول على فرصة للتدريب المهني في الكثير من الشركات العالمية، وكذلك تتيح الحصول على خبرة مهنية من خلال الدراسة في كندا.

يتم الحصول على شهادة لغة معترف بها.

تزداد فرصة الطالب الحصول على فرصة كبيرة للحصول على الماجستير.

الدراسة في كندا 2021

أهم الجامعات في كندا

كندا من الدول المتميزة في التعليم والتي تعمل بصورة دائمة على جذب الطلاب من مختلف دول العالم سواء العرب أو الأجانب، حيث يستطيع الطالب الحصول على درجة البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراه، ومن تلك الجامعات الموجودة في كندا كالتالي:

جامعة تورنتو University of Toronto. جامعة ألبيرتا University of Alberta. جامعة مونتريال Université de Montréal. جامعة كولومبيا البريطانية University of British Columbia جامعة ماكماستر McMaster University جامعة ويسترن أونتاريو University of Western Ontario

تسهيلات الطلاب العرب للدراسة في كندا

تقوم كندا بتقديم الكثير من التسهيلات للطلاب العرب الذين يقوموا بالدراسة في كندا، ومن أهم هذه التسهيلات ما يلي.