طريقة عمل شاورما الدجاج بالبيت مثل المطاعم حضريها بتتبيلة الجاهزة

طريقة عمل شاورما الدجاج بالبيت يكثر البحث عنها من الكثير من السيدات، حيث أن الكثيرات منهن يفضلون الوصول بطعم الأكلات التي يقمن بتجهيزها إلى الطعم التي يتذوقونه في المطاعم، ولهذا هي من الأكلات التي يتم البحث عنها، لما تتميز به من مذاق شيق، ومتميز ، وتشتهر الشاورما بسهولة الهضم لعدم احتوائها على الكثير من الدهون، وذلك لأنها تتميز بمذاق متميز، لما يضاف إليها من التوابل المتعددة، وهي من الأكلات السهلة والسريعة في التحضير، لهذا لا يأخذ تحضيرها سوى دقائق معدودة، ومع سهولة هضمها فيمكن تناولها في أي وقت ليلا كان أو نهارا وفيما يلي سنحاول شرح الطريقة على طريقة أفضل المطاعم:

طريقة عمل شاورما الدجاج في البيت

من أسهل الطرق تحضير وصفة دجاج شاورما في المنزل، والمقادير التي سنقدمها تكفي ل 6 أشخاص تقريبا

6 قطع من صدور الدجاج المخلي مقطعة إلى قطع صغيرة.

و عدد 2 بصلة مقطعه إلى شرائح.

2 فلفل ألوان اصفر واحمر مقطعة بطريقه متساوية.

1 فلفل اخضر حامي.

واحدة من حبات الطماطم مقطع قطع صغيرة.

كوب زبادي.

اربعه ملاعق خل كبيرة.

عصير ليمون.

توم بودرة، بصل بودرة.

وأيضًا معلقة كبيرة من توابل الشاورما الخاصة.

بابريكا، سماق، حبهان مطحون.

وحبهان، ملح، فلف أسود، شطه.

مع معلقتان من زيت الزيتون الصحي.

نضع قطع الدجاج والملح والفلفل وبودرة الثوم وبودرة البصل، والخل، والزبادي، وعصير الليمون، ويتم التقليب جيدا، وتغطي البوله بورق مطاط وتوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات، (يفضل أن تجهز ليلا)

ثم نضع الزيت في مقلاة مناسبة للكمية التي نقوم بتحضيرها.

ونقوم بوضع قطع الدجاج بالتتبيلة، ثم نقلب مباشرة بعد وضع الكمية، ثم ننتظر 5 دقائق ونبدأ بالتقليب حتي تجف السوائل كلها.

بعد ذلك يوضع البصل في مقلاة أخرى حتى يتغير لونه ويميل للاصفرار.

ثم نضيف قطع الفلفل إلى البصل، ثم تضاف قطع الطماطم في الأخر.

وفي الأخرنضيف البصل والفلفل إلى قطع الدجاج، ونستمر بالتقليب حتي النضج.

وفي تلك اللحظة تصبح الشاورما جاهزه للأكل، مع أفضل طعم وأشهي مذاق، حتى أنة يتساوى مع شاورما المطعم

طريقة التحضرطريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم

من أسهل ما يكون هي طريقة تحضير الشاورما بالدجاج بالبيت وهي:

نأتي بقطع الفراخ مقطعة إلى قطع صغيرة.

بعد ذلك ننقعها مع الخل والليمون والزبادي، وبودرة الثوم والبصل، والبابريكا، والسماق، والفلفل الأسود لمدة 6 ساعات.

وعلى النار نضع مقلة متوسطة الحجم بها زيت

بعد ذلك نترك الزيت حتى يسخن ويضاف الخليط تدريجيا، ويستمر التقليب بضعة دقائق

ثم نقوم بوضع قطع الطماطم، وننظر حتي النضج.

ويمكن أن تضع في خبز شامي ملفوف ونقوم بوضعه في مادة دهنية علي النار حتي يحمر من الجهتين، وتؤكل مع المخلل والطحينة.