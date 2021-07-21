من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

كشفت مصادر بالمستشفى الذي تتواجد به الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تطورات حالتها الصحية بعد حالة من الغموض سيطرت على مرضها في الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور عادل منسي، مدير مستشفى السلام الدولي الذي تتواجد به الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن الحالة الصحية للفنانة قد استقرت بفضل الله وتحسنت كثيرا عن السابق.

حقيقة غيبوبة ياسمين

وحول مدي صحة دخولها في غيبوبة تامة، أكد منسي، خلال تصريحاته لموقع"دوت الخليج"، أنها لم تدخل في غيبوبة على الإطلاق كما روج وكتب الكثيرون، متابعا بالقول: "هذا كلام ليس له أي اساس من الصحة".

وأضاف: "زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز ممنوعة حتى بعد استقرار حالتها ويتواجد معها بشكل شبه دائم زوجها الفنان أحمد العوضي وأولادها سيف وياسمين".

وبسؤاله عن سبب مرضها وموعد خروجها من المستشفى، قال منسي: "أسباب مرضها ليس كما روج البعض ولا أستطيع الكشف عن أكثر من ذلك، وموعد خروجها من المستشفى بإذن الله خلال فترة قريبة".

وكانت حالة من الغموض قد سيطرت على التطورات الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وسط تكتم زوجها الفنان المصري أحمد العوضي وشقيقها الفنان الشاب وائل عبد العزيز، مما تسبب في أقاويل كثيرة حول سبب مرضها.

وتضاربت الأقاويل بين من يقول إن سبب مرضها السحر الأسود، فيما أشار البعض الآخر إلى تسمم بالدم، نتج عنه فقدان تام للوعي. وذكر البعض الآخر أم سبب مرضها هو تكيس في المبايض.

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم..اللهم أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شئ اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافيها".