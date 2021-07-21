باقي 10 أيام ولن يدخل هذه الأماكن في السعودية إلا المحصن

في ظل الوضع الصحي المتردي الذي يمر به العالم اجمع بسبب جائحة كرونا العالمية التي لاقي بسببها الكثير من الصعوبات سواء كان مواطن أو مقيم في أي دول وخصوصا الدول العربية، وعلي سبيل المثال تحاول السلطات السعودية بقدر المستطاع المحافظة على المواطنين والمقيمين علي أراضيها وتحصينهم بجرعات اللقاح، ومن هذا المنطلق اعلنت الحكومة السعودية مؤخرا اعلنت الحكومة المتمثلة في وزارة الصحة انه لم يعد لزاما على الزوار الأجانب الوافدين جوا من معظم الدول الدخول في حجر صحي ما داموا قد تلقوا اللقاح الواقي كورونا، لكن المملكة ستبقي على حظر دخول القادمين من 20 دولة أخرى، ومنها الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والإمارات، وذلك ضمن إجراءات مكافحة الجائحة العالمية، وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إن الوافدين الذين يصلون المملكة جوا من الدول المؤهلة وحصلوا على التطعيم أو تعافوا من الإصابة بكوفيد لم يعد لزاما عليهم قضاء سبعة أيام في الحجر بفنادق تحددها الحكومة.

وفي نفس السياق الذي تنتهجه السلطات السعودية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة اغلق وزارة الحج والعمرة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية الطرق أمام من كانو يريدون أداء المناسك المقدسة هذا العام واقتصرت أداء مناسك الحج والعمرة على المقيمين داخل الأراضي السعودية للمواطنين والمقيمين، حيث جاء هذا القرار ضد رغب الكثير من الأشخاص ولكن الحكومة السعودية تعطي الأولوية للمصلحة العامة وعدم تفشي الجائحة مره اخري بشكل كبير في المجتمع السعودي بعد هبوط مؤشرات الإصابة بالمرض بين صفوف المواطنون والمقيمون في جميع المحافظات السعودية.

كما جاءت وزارة الشؤون البلدية بخطوة مفاجئة اليوم بالإعلان انه باقي 10 أيام وسوف يتم منع جميع المواطنين والمقيمين في المملكة من دخول بعض المنشئات العامة اذا لم تكن محصن ضد كوفيد وهذه المنشئات هي:

المولات

الكافيهات

المطاعم

الجهات الحكومية

القطاع الخاص

البقالات

الجامعات

المدارس وغيرها ممن يشملهم القرار.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الداخلية السعودية استمرار حظر سفر السعوديين إلى 13 بلدا، سواء برحلات مباشرة أو غير مباشرة، بدون إذن مسبق من السلطات بسبب مخاطر كوفيد.