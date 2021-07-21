تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2021 على النايل سات لمتابعة مباراة مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2021، من أهم الترددات بحثاً خلال الساعات الأخيرة كأحد أهم القنوات التابعة لمجموعة بي إن سبورت، والتي ستنقل مباريات أولمبياد طوكيو والتي تنطلق يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، وتحتل القناة مكانة كبيرة لدي محبي وعشاق مباريات كرة القدم العالمية، نظراً لتميز القناة في نقل العديد من البطولات في مختلف الرياضات وعلى رأسها كرة القدم، فهي تنافس أشهر القنوات الرياضية العربية التي تنقل محتوي رياضي عالى الجودة، مثل قناة الكأس الرياضية، وقناة بي إن سبورت الإخبارية التي تغطي أهم الأخبار والأحداث الرياضية، ومع اقتراب موعد اللقاء المرتقب بين منتخب مصر ومنتخب إسبانيا في أولمبيا طوكيو، والذي من المقرر إقامته الخميس 22/7/2021 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11052 معامل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معدل تصحيح الخطأ 4/3

مباراة منتخب مصر ومنتخب إسبانيا بأولمبياد طوكيو

ينتظر ملايين من عشاق مباريات كرة القدم حول العالم، نقل مباراة منتخب مصر المشارك في الأولمبياد ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم “إسبانيا، أستراليا، الأرجنتين”، حيث يقابل منتخب إسبانيا ضمن منافسات الجولة الأولي من لقاءات المجموعة الثالثة، وتقام المباراة على ملعب سابورو في اليابان.

قناة بي إن سبورت المفتوحة

هي إحدي قنوات مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، المتخصصة في نقل محتوي رياضي عالمي متنوع، ولدي المجموعة حقوق بث حصرية يجب الاشتراك لمتابعتها، ولكن توفر المجموعة قناة بي إن سبورت المقتوحة بدون اشتراك على مدار الأربع والعشرين ساعة، لنقل العديد من البطولات التي يهتم بمتابعتها عشاق الرياضة حول العالم، حيث تبث القناة محتواها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعديد من الدول الأوروبية، ونعرض عليكم تردد القناة على العرب سات فيما يلي.

التردد :- 12379.

معامل الترميز :- 27500.

الاستقطاب :- أفقي.

معدل تصحيح الخطأ :- 5/6.

دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي.

كأس العالم لكرة القدم.

البطولات العالمية والدولية في التنس.

الدوري الإسباني.

الدوري الإيطالي.

تردد القناة عبر العرب ساتحقوق البث التي تمتلكها مجموعة بي إن سبورت