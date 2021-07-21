“بالرقم التعريفي” www.dari.iq رابط تعديل استمارة الأراضي السكنية بالعراق 2021

www.dari.iq رابط تعديل استمارة الأراضي والذي قامت وزارة الإعمار والإسكان بإطلاقه بعد ان قامت بإطلاق التسجيل الإلكتروني في استمارة توزيع الأراضي السكنية الموزعة على كامل المحافظات بدولة العراق، حيث يأتي للرد على العديد من التساؤلات حول الذين قاموا بالتسجيل ويرغبوا في التعديل أو الحذف، حيث شهدت بحثا كبيرا بالأيام الماضية بعد أن قامت الوزارة بإطلاق التسجيل الإلكتروني لكل محافظة وقضاء على حده، ونقوم بشرح التفصيلات اللازمة لذلك.

وزارة الإعمار والبلديات في جمهورية العراق

وتتابع الهيئات والمؤسسات في دولة العراق تقديم يد العون للمواطنين، حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع عدد من الوزارات بمتابعة أحوال المواطنين وتسجيل الراغبين في العمل أو الراغبين في الحصول على القروض الصغيرة لعمل المشروعات التنموية الصغيرة، وتتابع صرف الرواتب الشهرية لهم، بينما تتضافر معها وزارات أخرى مثل وزارة الإعمار والبلديات التي تقوم بدراسة احتياجات الشعب وتقوم بين العام والآخر بطرح عدد من الأراضي السكنية للشعب في المحافظات العراقية المختلفة، حسب جدول زمني للتسجيل الإلكتروني في الاستمارة.

تسجيل الأراضي السكنية بالعراق

تقوم وزارة الإعمار والإسكان بإتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية على الرابط الرسمي للتسجيل بالوزارة، وقد أتاحت عبر موقعها الإلكتروني شروط الحصول على تلك الأراضي وشكل الاستمارة الإلكترونية وكيفية التسجيل فيها، على أن يقوم المسجلين بالوزارة للحصول على قطع الأراضي السكنية بالحصول على الرقم التعريفي الذي يمكن من خلاله متابعة الطلبات الخاصة به، كما أتاحت رابط لتعديل الاستمارة أو تصحيح الأخطاء.

المحافظات التي تم طرح الأراضي فيها

محافظة ذي قار- محافظة بغداد- محافظة نينوى- محافظة الديوانية – محافظة كربلاء- محافظة النجف الأشرف – محافظة صلاح الدين – محافظة كركوك – محافظة بابل – محافظة البصرة – محافظة المثنى- محافظة ميثان – محافظة الأنبار – محافظة واسط- محافظة ديالي – محافظة ذي قار.

كيفية الدخول على www.dari.iq رابط تعديل استمارة الأراضي

في الفيديو السابق تم شرح خطوات الدخول لتعديل أو تغيير البيانات المذكورة أو الرغبات المطلوبة، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: