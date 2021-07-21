العراق: تفشى سلالة دلتا بشكل سريع فى محافظة السليمانية

جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام الدائرة صباح هورامى، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "فيروس كورونا من نوع دلتا فى السليمانية يتفشى بشكل سريع".
وأشار إلى أنه: "خلال الـ24 ساعة الماضية، توفى 8 مصابين بكورونا".
وسجلت محافظة السليمانية - الثلاثاء الماضى - أول إصابة بفيروس كورونا المتحول نوع "دلتا"، لافتة إلى أنها تقوم الآن بإجراء الفحص الخاص بهذا النوع لجميع الأشخاص.
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