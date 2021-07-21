كيفية تعديل وتصحيح استمارة تقديم قطع الأراضي على رابط داري www.dari.iq للأراضي السكنية

بدأ فتح باب تعديل وتصحيح بيانات استمارة تقديم وتسجيل بيانات قطع الأراضي السكنية على رابط داري www.dari.iq التي أناحتها مؤخراً وزارة الإعمار والإسكان والأشغال البلدية العامة العراقية من خلال منصة وبوابة داري، فبغد انتهاء التقديم والتسجيل على طلب شراء قطع الأراضي السكنية، يمكن لمن قام بالتسجيل والتقدم بطلب شراء قطعة أرض بأي محافظة من محافظات العراق أن يقوم بتعديل وتصحيح البيانات التي قام بتسجيلها سابقاً، وسنتعرف من خلال هذا التقرير على كيفية تعديل استمارة التقديم بطلب شراء قطعة أرض سكنية، والتي أتاحتها الوزارة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ومحدودي الدخل وأشر الشهداء، وغيرهم من الفئات التي تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي أعلنتها وزارة الإعمار والإسكان.

كيفية تعديل وتصحيح استمارة تقديم قطع الأراضي على رابط داري www.dari.iq

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإعمار والإسكان والأشغال البلدية العامة كانت قد فتحت باب التقديم والتسجيل، وذلك بتحديد مواعيد محددة لكل محافظة، وكانت محافظة ذي قار أخر تلك المحافظات، وفور الانتهاء من عملية التسجيل على موقع الوزارة، ونظراً للأخطاء التي وقع فيها البعض خلال عملية تسجيل البيانات، فقد أتاحت الوزارة استمارة تعديل وتصحيح تلك البيانات التي أدخلها بعض المواطنين بالخطأ، وذلك حتي يتمكنوا من تأكيد لبيانات، وكذلك رفع المستندات الصحيحة، وخدمة تعديل وتصحيح بيانات الاستمارة الإلكترونية متاحة لكافة المواطنين بجميع المحافظات.

فتح باب تعديل طلب تقديم استمارة قطع الأراضي على موقع داري dari.iq

ويمكن القيام بتعديل الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين من خلال رابط موقع داري www.dari.iq وهو الرابط الذي خصصته الوزارة لتصحيح وتعديل استمارة الأراضي، وكذلك للاستعلام والاطلاع ومعرفة حالة الطلب الذي قمت بتسجيلة، ويتم تعديل الاستمارة أو الاستعلام على خالة الطلب برقم الهاتف النقال الذي قمت بإدخاله عند التسجيل,

رابط داري لتعديل وتصحيح بيانات استمارة الأراضي بوزارة الإعمار والإسكان العراقية

وبناء على ما سبق فقد أتاحت وزارة الإعمار والإسكان العراقية التقديم على الاستمارة الإلكترونية لتوريغ قطع الأراضي بعدد هائل من قطع الأراضي موزعة بجميع المحافظات العراقية على امتداد جغرافيا الدولة، وذاك من خلال رابط موقع وزارة الإعمار والإسكان الرسمي، وذلك بجميع المحافظات التي شملها توزيع الأراضي.

كيفية تعديل وتصحيح الاستمارة على رابط داري www.dari.iq للأراضي السكنية

هذا وقد أرفقنا عدد من الفديوهات تشرح الخطوات التي يمكن من خلال القيام بتعديل بيانات استمارة قطع الأراضي السكنية التي تقدمها وزارة الإعمار والإسكان بشروط مُيسرة وعلى أقساط تمتد لعشرون عاماً، وخطوات وطريقة تعديل بيانات الاسنمارة نوجزها في الخطوات التالية:

الدخول على رابط داري www.dari.iq/verify.php لتعديل استمارة الأراضي. كتابة رقم الهاتف. اختيار ايقونة “أطلب الرمز”. الضغط على كلمة تعديل الاستمارة في حال رغبتك غي التعديل وتصحيح البيانات. ويمكن الضغط على كلمة معرفة حالة الاستمارة للتعرف على حالة طلب الشراء الذي قمت بتسحيله.

رابط تقديم وتسجيل قطع الأراضي السكنية العراقية 2021

ولابد أن نذكر الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية بتوجيهات من رئاسة مجلس الوزارة لوزارة الإعمار والإسكان وكذلك للهيئات والمؤسسات العراقية في توفير مسكن وحياة كريمة للمواطن العراقي، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ويأتي توفير مسكن ملائم أو قطعة أرض بشروط ميسرة على قمة أولويات الحكومة العراقية، والتي تعتبر نواة لإعادة الإعمار بأيدي أبناء ومواطني الدولة العراقية.