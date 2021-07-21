مواصفات هاتف iPhone 13 pro الجديد تعرف عليها قبل إصدار ايفون 13 برو في الأسواق

مواصفات هاتف iPhone 13 pro ، جوالات ايفون تتميز بتربعها على عرش الهواتف الجوالة نظرة لسلاستها وحداثتها ومتانتها حيث ان معظم رواد هاتف ايفون آبل لا يتحولون إلى الأندرويد نظراً لأعتيادهم على نظام iOS وفي تلك المقالة نتحدث عن مواصفات هاتف iphone 13 pro حيث أن مواقع البحث تستعمل يومياً بالبحث عن مواصفاته قبل نزوله ويتهافت رواد الايفون على معرفة مواصفاته الجديدة وفي تلك المقالة عزيزي القارئ نطلعك على مواصفاته الرسمية من شركة ابل نفسها فتابعونا.

مواصفات هاتف iPhone 13 pro ونبذة عن الهاتف

قامت شركة ابل بتحديثات كبيرة في معالج الهاتف بالإضافة إلى الذاكرة العشوائية التي يحتاجها الجميع في هاتفه وبالطبع حدثت من الإصدار الخاص بها من ios وحدث تغيير كبير في الكاميرا الخاصة بها حيث تطورت عن السابق ومواصفاته هي:

iPhone 13 pro يتميز بطول 160.8.

يتميز بطول 160.8. كهاتف *ايفون 13* وعرض 78.1 ملم اما بالنسبة لسمك الهاتف فيبلغ 7.5 ملم.

مواصفات هاتف iphone 13 pro يتكون من وزن الهاتف يصل إلى 225 جرام.

يتكون من وزن الهاتف يصل إلى 225 جرام. كما وزن الهاتف يصل إلى 225 جرام.

بها اجهزة استشعار حديثة.

تتميز ببصمة للوجه Face ID.

بالهاتف بوصلة.

بالهاتف اجهزة استشعار حديثة من تسارع ودوران.

ومعالج سداسي النواة كعادة هواتف *ابل* من نوع apple a15 pionic وتكون بتكنولوجيا تصنيع تقدر ب5 نانو متر.

من مواصفات ايفون 13 برو أنه يأتي بثلاثة إصدارات تخزينية النسخة الأولى بسعة 128 جيجا و6 جيجا بايت رام ذاكرة تخزينية.

والنسخة الثانية الهاتف تكون سعة 256 جيجا بايت بسعة تخزين داخلي 6 جيجا بايت رام (ذاكرة عشوائية).

والنسخة الثالثة من الجوال هي 512 جيجا بايت بسعة تخزين داخلي و6 جيجا رام (ذاكرة عشوائية).

الجوال به خاصية NFC.

أما بالنسبة للانترنت فيدعم الجوال كل الشبكات (الجيل الثاني، الثالث، الرابع، الخامس).

من ضمن مميزاتة أنه في بعض الدول يأتي بشريحتين من نوع نانو SIM ، ولكن إلى الآن نعلم ان الجوال يأتي من شريحة واحدة.

الهاتف يدعم أحدث إصدار من بلوتوث 5.0.

ترددات واي لاي متعددة.

بالهاتف ميكروفون ثانوي لكي يمنع الضوضاء خلال المكالمات أو تصوير الفيديو.

سماعات خارجية (ستريو و – Dolby Digital Plus).

به نظام للتشغيل حديث من آبل وإصدار IOS 15.

الهاتف يدعم خدمات الدفع الإلكترونى “فيزا كارد، ماستر كارد، AMEX certified”.

SIRI المساعد الصوتي.

الهاتف يقاوم الماء لمسافة 6 متر وذلك مدة 30 دقيقة علي تلك المسافة وبشهادة IP68.

الهاتف مقاوم للغبار.

الهاتف مقاوم للغبار. بالنسبة للواجهة وظهر الجوال فهو مصنوع من الزجاج المقاوم. وإطاره قوي من الفولاذ.

شاشة iPhone 13 pro

مواصفات هاتف iphone 13 pro يتميز بشاشة مقاس 6.8 إنش التي من نوع super retina xdr oled. والشاشة دقة 2532 × 1170 بكسل والتي هي نسبة الطول إلى العرض 19.5:9. وتستولي شاشة اللمس علي 87.4 من مساحة الواجهة الكاملة للهاتف. وذلك بإمكانية 456 بكسل لكل بوصة.

كما تأتي الشاشة وهي مزودة بطبقة حماية تقاوم الطلاء والزيوت والخدش كما انها ضد بصمات الإصبع. و تأتي بتردد 120 هرتز.

تتميز شاشة ايفون 13 برو بتقنيات حديثة مثل (Dolby Vision، Wide color gamut، True-tone).

موعد إصدار ايفون 13 برو في السعودية

شركة آبل ستعلن رسميا عن سلسة الجوالات الجديدة بعد تسريبات مواصفات iphone 13 pro في شهر أكتوبر القادم 2021.

وبعد ذلك سوف يتم طرح سلسلة الهواتف تدريجيا ومتوقع أن يتم طرح الهواتف في أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في نوفمبر 2021 بعد إعلانهم الرسمي مباشرة.

سعر ايفون 13 برو في السعودية

مواصفات هاتف iphone 13 pro من المتوقع أن يصل سعر النسخة الأولي من مواصفات iphone 13 pro :

سعة 128 جيجا اصل إلى 5500 ريال سعودي. كما يكون من المتوقع ان سعره عالمياً حوالي 1600 دولار أمريكي. وسعره في جمهورية مصر العربية 25 ألف جنيها.

مواصفات كاميرا ايفون 13 برو

هاتف iphone 13 pro مصنوع ب 4 كاميرات خلفية و أثنان اماميان والكاميرات هم: كاميرا الهاتف الأساسية تأتي بدقة 24 ميجا بكسل وبها فتحة عدسة عريضة f/2.2.

والكاميرا الثانية دقة 12 ميجا بكسل وهي dual pixel PDAF (عريضه) وبها مثبت بصري OIS، وبفتحة عدسة f/1.6 .

الكاميرا الثالثة دقة 12 ميجا بكسل أيضا وفتحة عدسة f/2.4.

وأخيرا الكاميرا الرابعة والأخيرة بها مستشعر للعمق 3d tof. و تقوم الكاميرات بتصوير فيديو بتقنية 4k و 1080 FHD.

أما بالنسبة لكاميرا ايفون 13 برو الأمامية فمكونة من أثنين كاميرا الأولي (الأساسية) دقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدستها f/2.2 والثانية بها مستشعر SL,3D.

بطارية جوال ايفون 13 برو

هي ليثيوم أيون وباستمرارية وسعة أكبر من الأجيال السابقة التي تم صنعها من شركة آبل. حيث: بطارية مواصفات iphone 13 pro قوة 4000 مللي أمبير مثل جوال ايفون 13 وايفون 13 برو ماكس.

و تدعم الشحن السريع 20 وات. و تدعم شحن لاسلكي قوة 18 وات

وشحن لاسلكي عكسي قوة 15 وات.

و تعمل البطارية في تشغيل الموسيقى لمدة 90 ساعة متواصلة دون توقف.

لقد أنتهينا من مواصفات هاتف iphone 13 pro وسعر ايفون 13 برو في المملكة العربية السعودية وتاريه إصداره. نتمنى أن نكون أفادناكم. وكل عام وأنتم بخير.