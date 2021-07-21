“عاجل” أستخراج كشف نقاط الباك عبر موقع فضاء التلاميذ // التربية تحدد 3 طرق لمعرفة نتائج شهادة البكالوريا

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، والتي من المقرر إعلانها رسمياً غداً الخميس الموافق 2021/07/22، في تمام الساعة 4 عصراً بالتوقيت المحلي للجزائر العاصمة، بعد أن أطمئن السيد الوزير عبد الحكيم بالعابد وزير التربية الجديد على الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالتصحيح والتدقيق، وقام بتفقد اللجان المختصة بهذه المهمة الوطنية الجليلة، وأثنى الوزير على أعضاء مراكز التصحيح الذين واصلون العمل طوال أيام العيد بعيداً عن ذويهم في مثل هذه الأيام المباركة، من أجل أن تكون النتائج جاهزة في موعدها المحدد من قبل وزارة التربية، وفيما يلي ألية أستخراج كشف نقاط التلاميذ بعدة طرق.

رابط نتائج شهادة البكالوريا دورة 2021

كان 731 ألف طالب وطالبة في عموم الولايات الجزائرية قد أدوا أمتحانات البكالوريا في ظروف صعبة نتيجة فيروس كورونا المستجد، مما أستلزم جهد مضاعف من كافة الجهات ذات الشأن وزارة التربية الجزائرية، وزارة الصحة، وزارة الأمن العام، لكي تخرج ألامتحانات في جو صحي وأمن.

الدخول على رابط tharwa.education.gov.dz .

. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل رقم التسجيل الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة نتائج أبنائي.

تحديد نتائج البكالوريا.

الضغط على أيقونة استخراج كشف النقاط لتظهر النتيجة.

أستخراج كشف نقاط التلاميذ عبر رابط فضاء التلاميذنتائج شهادة البكالوريا عن طريق sms

يمكن الاستعلام عن نقاط شهادة البكالوريا عن طريق الهاتف المحمول بإرسال رسالة نصية محتوية على رقم التسجيل عبر شبكات المحمول في الجزائر ” موبليس، جيزي، أوريدو” على الرمز التالي “#765*”.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الديوان الوطني هو الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية المعتمد للاستعلام عن كشف النقاط عن طريق الخطوات البسيطة التالية.

الدخول على رابط bac.onec.dz .

. كتابة الرقم السري، رقم التسجيل.

الإجابة على السؤال الحسابي الموجود على الموقع.

تحديد نتائج البكالوريا.

النقر على عرض النتائج لتظهر تفاصيل النتيجة.

موعد إعلان نتيجة شهادة البكالوريا دورة جوان

حددت وزارة التربية الوطنية غداً الخميس الموافق 22 من شهر جوليه لعام 2021، وتحديداً في الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر العاصمة، موعداً لإعلان تفاصيل شهادة البكالوريا الجزائرية 2021.

موقع وزارة التربية الجزائرية

تم تجهيز جميع المواقع الرسمية التي ذكرناها في صدر المقال من قبل أتصالات الجزائر كي تقدم خدمة الاستعلام عن تفاصيل كشف نقاط التلاميذ في نتائج الباك والتي تترقبها الأسر الجزائرية، وتم تشكيل فريق عمل متابعة لكافة المواقع الرسمية التي سيتم رفع النتائج عليها في حال حدوث أي خلل تقني يتم التعامل معه على الفور وحل المشكلة حتى يتمكن التلاميذ من الدخول بسهولة ومعرفة كشف النقاط.