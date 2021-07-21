حفل مدمر.. زوجان يواجهان 30 تهمة للتسبب في كارثة بكاليفورنيا

يواجه زوجان من كاليفورنيا الأميركية تهما جنائية بسبب دورهما في اندلاع حريق مدمر في إحدى الغابات بإل دورادو، العام الماضي.
وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن الزوجين استخدما أداة نارية خلال حفل للكشف عن جنس مولودهما المرتقب، مما أدى إلى اشتعال الحرائق.
وأضرمت النيران في مساحة تناهز 9300 هكتار، كما دمرت خمسة منازل و15 مبنى آخر. وأودى الحريق بحياة رجل الإطفاء تشارلي مورتون.
وقال جيسون أندرسون، المدعي العام لمقاطعة سان برناردينو، خلال مؤتمر صحفي، إن الزوجين مانويل خيمينيز وأنجيلا خيمينيز متهمان بارتكاب 30 جريمة، بما في ذلك القتل غير العمد.
وأضاف: "من الواضح أنكما تسببتما في فقدان أرواح وإصابة أشخاص وتدمير منازل وحرق أراض.. الضرر كبير، على الصعيدين المالي والنفسي".
ويتمتع الزوجان حاليا بالسراح المؤقت، في انتظار موعد محاكمتهما.
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