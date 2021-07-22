NOW رابط نتائج الباك 2021 الجزائر وزارة التربية الإعلان 22 جويلية عبر الديوان الوطني وفضاء التلاميذ

رابط نتائج الباك 2021 الجزائر، لا حديث يعلو في الجزائر عن موعد الإعلان عن النتائج، فقد ازداد البحث بصورة مكثفة هذه الفترة مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الباك 2021 الجزائر، والمقرر لها يوم الخميس القادم 22 جويلية في الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر، كما أعلنت وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الإلكتروني الموحد، وسوف يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا في الجزائر، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك للمترشحين المتمدرسين والأحرار، عبر onec.dz ،bac.onec.dz، وبالنسبة للمترشحين المتمدرسين سيتم رفعها عبر موقع فضاء الأولياء عبر tharwa.education.gov.dz، وكما أعلنت وزارة التربية أن الإعلان يم الخميس 22 جويلية، نود أن نطمئنكم نحن هنا في موقع “ثقفني” نتابع الأمر لحظة بلحظة، لكي نكون أول من يبشركم بالنجاح بإذن الله، وأول من يُعلمكم بالنتيجة، وفيما يلي سوف نستعرض معكم ونقدم لكم الروابط الرسمية التي سيتم رفع النتيجة عليها عليها، وطريقة الاستعلام عنها بكل سهولة.

رابط نتائج الباك 2021 الجزائر

نجحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، في استخدام وتطويع التكنولوجيا الحديثة والاستفادة بها في مجال التعليم، فقامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية، والمواقع الإلكترونية لتوفير جميع الخدمات عليها، مثل موقع فضاء الأساتذة، ومن أهم هذه الخدمات التي تم إتاحتها، خدمة رفع النتائج على موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي، عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onec.dz، وعبر موقع فضاء أولياء التلاميذ “ثروة” ورابط tharwa.education.gov.dz، وعبر رابط bac.onec.dz، لذلك سوف يتم الاستعلام عن نتائج الباك 2021 الجزائر إلكترونياً بكل سهولة، فيستطيع الطالب أو ولي الأمر معرفة النتائج وهو جالس مكانه، دون التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ودون الاختلاط والازدحام أمام المدارس والمؤسسات التعليمية لكي يستطيع كشف نقاط نتائج الباك 2021

طريقة استخراج نتائج البكالوريا في الجزائر 2021

كما ذكرنا سابقاً فإن وزارة التربية قد وفرت عدة روابط إلكترونية ليتم رفع النتائج عليها، وفيما يلي سوف نستعرض معكم هذه الروابط الرسمية وطريقة الاستعلام عن نتائج الباك 2021 الجزائر، بكل سهولة وبعدة خطوات بسيطة وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول على رابط فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz.

ثم القيام بباقي الخطوات المذكورة في الفقرة السابقة.

الاستعلام بالنسبة للمترشحين المتمدرسيناستخراج نتائج البكالوريا 2021 الجزائر عن طريق الجوال

ازداد البحث بصورة كبيرة عن نتائج البكالوريا 2021، وعن طريقة سهلة وبسيطة ومتاحة للجميع لمعرفة النتيجة، وسوف نوضح لقرائنا الأعزاء طريقة معرفة النتيجة عن طريق الجوال وهذه الطريقة كالتالي: