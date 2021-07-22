مسؤول سعودى ينفى مزاعم استخدام جهة فى المملكة برنامجا لمتابعة الاتصالات

جدة - نرمين السيد - نفى مسؤول سعودى المزاعم التى وردت فى بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة فى المملكة برنامجا لمتابعة الاتصالات.



جدة - نرمين السيد - نفى مسؤول سعودى المزاعم التى وردت فى بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة فى المملكة برنامجا لمتابعة الاتصالات. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر الذى لم تسمه، القول إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات.

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