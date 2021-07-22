زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب قرب بنما

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا بقوة 6.9 وقع بالقرب من بنما، الأربعاء.
وطبقا للمركز، فإن الزلزال كان على عمق كيلومترين اثنين، وعلى بعد نحو 321 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سان خوسيه في كوستاريكا.
وقال المركز الوطني الأميركي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه ليس من المتوقع حدوث موجة مد.
وكان زلزال آخر بقوة 6.3 درجة قد ضرب أيضا بالقرب من بنما على عمق 22 كيلومترا.
وقالت وكالة الحماية المدنية في بنما، إنها تراقب الوضع في المنطقة التي هزها الزلزال، لكن لم ترد على الفور تقارير عن حدوث أضرار.
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