يحمل مصريين وسوريين.. غرق قارب مهاجرين قبالة تونس

قال الهلال الأحمر التونسي لرويترز، الأربعاء، إن 17 مهاجرا بنغاليا على الأقل غرقوا، بعد تحطم قارب قبالة تونس وهم يحاولون عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بينما أنقذ خفر السواحل أكثر من 380.

وأضاف أن القارب أبحر من زوارة على ساحل شمال غرب ليبيا، حاملا مهاجرين من سوريا ومصر والسودان وإريتريا ومالي وبنغلادش.

وقال منجي سليم، المسؤول في الهلال الأحمر، إن البحرية أنقذت 380 مهاجرا، وإن 17 بنغاليا غرقوا في قارب أبحر من زوارة الليبية صوب أوروبا.

ووقعت عدة حوادث غرق في الشهور القليلة الماضية قبالة سواحل تونس، حيث ارتفعت وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا انطلاقا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا مع تحسن الجو.

وأقدم مئات الآلاف على خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط في السنوات القليلة الماضية، ومنهم كثيرون هربوا من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتراجعت أعداد المهاجرين الوافدين على إيطاليا في السنوات الأخيرة، لكنها زادت مرة أخرى في 2021. وإيطاليا واحدة من الوجهات الرئيسية التي يقصدها المهاجرون إلى أوروبا.