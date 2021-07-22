الكرملين: ميركل أطلعت بوتين على مناقشتها لـ«السيل الشمالى 2» للغاز مع بايدن

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أطلعت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على نتائج مناقشاتها للوضع حول مشروع (السيل الشمالى 2) للغاز مع الرئيس الأمريكى جو بايدن.





ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم، عن بيان الكرملين فى أعقاب الاتصال الهاتفى بين الزعيمين أنهما "عبرا عن ارتياحهما لقرب إتمام بناء خط أنابيب الغاز (السيل الشمالى 2)، وأن الرئيس الروسى رحب بتمسك الجانب الألمانى بتنفيذ هذا المشروع الذى يتسم بطابع تجارى بحت، والذى يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة فى ألمانيا والاتحاد الأوروبى".

وأضاف البيان أن ميركل أطلعت الرئيس الروسى على نتائج مناقشاتها للمشروع مع بايدن، وأن الرئيس بوتين أدلى بتعليقاته بهذا الخصوص.

وتطرق بوتين وميركل - كذلك - إلى إمكانية تمديد الاتفاق بين "غازبروم" الروسية و"نفطوغاز أوكرانيا" الأوكرانية حول نقل الغاز الروسى عبر الأراضى الأوكرانية بعد 2024، أى بعد انتهاء سريان الاتفاق الحالى.

وأثناء تبادل الآراء حول تسوية الأزمة الأوكرانية، "لفت الرئيس الروسى الانتباه إلى القانون التمييز الذى تبناه البرلمان الأوكرانى "حول الشعوب الأصلية لأوكرانيا".

وجرى التأكيد أيضا على ضرورة تنفيذ سلطات كييف لاتفاقيات مينسك حول التسوية، التى تم التوصل إليها فى 2015.