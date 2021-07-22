كورونا يعرقل فتح الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - قال وزير خارجية المكسيك، مارسيلو إبرارد، إن سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، التى تم رصدها لأول مرة فى الهند، أدت إلى تعقيد إعادة فتح الحدود البرية مع الولايات المتحدة.





وأعلنت حكومة الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، تمديد إغلاق الحدود البرية مع المكسيك وكندا، ليشمل ذلك، السفر غير الضرورى حتى 21 أغسطس، بسبب زيادة إصابات كورونا فى كل منهما. ويبحث المسؤولون ما إذا كانوا سيطلبون من الزوار تلقى اللقاح المضاد للفيروس. وسجلت المكسيك، أمس الأول الثلاثاء، 5 آلاف و307 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 138 حالة وفاة، فيما تفيد بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة بأن العدد الفعلى للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمى.

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